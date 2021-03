Nyhende

Utval for næring, kultur og idrett har gitt Bergsøy idrettslag 50.000 i kompensasjon for sviktande inntekt i høve pandemien. Karl Petter Sortehaug ville at utvalet skulle be om 300.000 kroner av koronamidlane som kommunen har fått frå Statsforvaltaren, til fordeling på lag og organisasjonar, men fekk berre to røyster på forslaget.