Nyhende

Helsedirektoratet har vedteke å gi eit tilskot på inntil 950.000 kroner til styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta i Herøy. I tillegg til skulehelseteneste for barn og ungdom opp til 20 år, omfattar tilskotsordninga svangerskaps- og barselomsorg samt helsestasjon for ungdom. Styrking betyr auka kapasitet og tilgjengelegheit for målgruppa.