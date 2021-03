Nyhende

– No er eg på veg heim for å heise flagget. Tårene trillar og eg trur vi er mange som kjenner på ei enorm gledje. No kan vi ønskje fuglane velkomne til Runde og vite at dei er trygge. Samstundes kan vi vere glade for at fiskarane kan halde fram med å hauste frå havet, seier ei overlukkeleg Runde då vi ringer ho.