Westing styrker salsapparatet lokalt

Nyhende

Bergseth har bakgrunn i NAV der ho har jobba ute hos bedriftene i distriktet for å skaffe arbeids- og tiltaksplassar. Ho er godt i sving med innkøyring på Westinghuset, der ho i all hovudsak skal jobbe med Westing Plus som er Westing sitt totalleverandør konsept. Etter kvart er planen at June også skal fasast inn på det målingstekniske både når det gjeld marine og industri, heiter det i ei pressemelding.