Ber om fortgang i arbeidet med ny skule

Nyhende

Dei viser til at oppvekstutvalet og plan og byggeutvalet nyleg kom med eit felles vedtak om at ein skal ta opp alle tidlegare vedtak om ny Bergsøy skule i kommunestyret 25.03.2021, eller seinast i april møte. Dette skai ein gjere for å endeleg stadfeste vedtaka, slik at prosessen med å etablere ein ny skule kan halde fram.