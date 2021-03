Nyhende

På same vis er det litt vanskeleg å skjøne at ikkje Sande kommune, som fekk framlagt skissene om fartøybytet for ei tid tilbake, skrudde på alarmklokkene straks planane vart kjende.

Det er ei kjensgjerning at «Os» representerer litt mindre dekksplass enn den gamle travaren «Kvam». Det er på same tid eit faktum at næringslivet i ytre opplever tider med vekst, og vekst forplantar seg i eit øysamfunn mellom anna i form av auka trafikk med ferja. Det er også ei kjensgjerning at familien Halsebakk byggjer ut for store summar i ei turistsatsing på Sandsøya.

Det har vore sagt og skrive mykje om bilferja «Kvam», som i fleire år var svært så variabel i prestasjonane, for å seie det mildt. Etter ei større oppgradering har likevel «Kvam» vore mellom dei ferjene i Møre og Romsdal med høgast regularitet dei seinaste åra. Bank i bordet. No vil Norled la «Kvam» gå inn i ein førtidspensjon og setje inn «Os», ei ferje som altså har eit dekksareal som er noko meir utfordrande når det gjeld plassering av køyretøy, har litt mindre plass, og der fagfolk stiller spørjeteikn med korleis ferja vil score både på regulariteten.

I eitt av landets dårlegaste ferjesamband når det gjeld talet på avgangar – to timar mellom kvart anløp, og stengt «halve laurdagen» – kan det sjå ut som ein no bevisst styrer mot dårlegare leveringskvalitet. Det er ikkje bra. Det må snart vere slutt på den stemoderlege behandlinga av ein del av fylket som altfor lenge har funne seg i å bli avspist med smular.

Skrot tanken om å setje inn «Os». Finst det ingen betre erstattar for «Kvam», så bruk «Kvam».