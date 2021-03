Herøy Vasslag orienterte om februar-utfordringane og måtte svare på spørsmål:

– Må ha reserveløysingar

Herøy Vasslag ved styreleiar og dagleg leiar vitja formannskapet tysdag for å orientere om drifta. Dei måtte naturleg nok svare for situasjonen som oppstod i februar då vassmangel gjorde at ein måtte stenge ned både skular og bedrifter.