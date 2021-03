Vil sjå etter pengar for å hjelpe fleire lokale lag og organisasjonar

Nyhende

Bergsøy handball bad i fjor Herøy kommune om å vurdere kostnaden dei har med hall-leige og reinhald i lys av tapte inntekter under pandemien. Kommunedirektør Trond Arne Aglen og Utval for næring, kultur og idrett si tilråding til formannskapet var at BIL handball får eit tilskot på 50.000 som kompensasjon for sviktande inntekt i høve den pågåande pandemien. Alle lokalpolitikarane var samde i å la denne tilrådinga stå til kommunestyret.