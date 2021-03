Nyhende

Herøybåten Eros var eitt av to innleigde leitefartøy og dekka det austlege området frå Nordkapp til Varanger. Vendla tok føre seg området mellom Nordkapp og Andøya. Ifylgje toktleiar Georg Skaret blei dei største konsentrasjonane av lodde observert i områda nord og nordaust for Sørøya, og dessutan på nysleppen aust for Nordkapp.