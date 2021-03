Stadig aukande lesartal på nett

Nyhende

– Gledelege tal som viser at vi styrkar posisjonen i lag med dei fleste lokalavisene i landsdelen, kommenterer ein godt nøgd redaktør og dagleg leiar Endre Vorren i lokalavisa for Herøy og Sande.

Tala for 2020 viser at Vestlandsnytt fekk ein netto opplagsauke på vel hundre i fjor. Av desse kom 84 i andre halvår. Godkjent nettoopplag ved årsskiftet var 4507.

Viktig for informasjonen

Om årsakene til framgangen til lokalavisene meiner Vorren at koronapandemien har vore med og tydeleggjere behovet og nødvendigheita av å ha oppegåande lokale mediehus.

– Eg trur vi kan slå fast at pandemien har vore med på å forsterke det lokale informasjonsbehovet, seier han.

– Men elles trur eg tala kan takast som eit teikn på at vi utviklar oss og leverer eit bra produkt, legg Vorren til.

Også på lesarsida kan ein sjå ei utvikling, eller kanskje rettare sagt ei endring, der stadig fleire lesarar vel det digitale alternativet.

– Papiravisa står framleis sterkt, men fleire oppdagar det reine digitale tilbodet, understrekar han.

Papirabonnentar har full tilgang

Talet på komplettabonnentar stadig held seg bra. Det gjeld alle som held papiravisa. Det viser seg elles at stadig fleire eksisterande og nye abonnentar teiknar reint digitalabonnement, som gir tilgang til e-avis (papiravisa på nett), arkiv og alle pluss-saker som blir utlagde på nett.

– Her vil eg nytte høvet til å slå eit slag for vårt digitale tilbod, som bør vere alternativet for dei som likar dei ferskaste og nyaste sakene, seier Vorren.

Det er nemleg framleis mange som ikkje nyttar eller har oppdaga den digitale delen av abonnementet, trass i at alle papirabonnentar altså har full tilgang til alt.

– Det kan gå dagar før ei nett-nyheit kjem på papir, så for den som likar ferskvare er nettet tingen, seier Vorren.

Samarbeid er avgjerande

Godt samarbeid med lesarar og annonsørar er viktig for at lokalavisa skal kunne greie å levere eit solid og godt produkt.

– Desse fortener ei stor takk for samarbeidet. Ein annan grunn til at vi aukar er det gode samarbeidet vi har her på huset, med dyktige og engasjerte medarbeidarar, avsluttar han.