Nyhende

«Maritim sirkulærøkonomi i praksis», heiter det frå Maritimt Forum og dei lokale idèmakarane som samarbeider med lokal industri om saka.

Foreslår resirkuleringsfond for å stimulere offshore og verftsindustrien: - Ein vinn, vinn, vinn-situasjon Saman med Olympic-sjef Stig Remøy og direktør i Green Yard Group Hans Jørgen Fedog la Maritimt Forum torsdag fram ein fondsmodell for resirkulering av offshorefartøy. No håper dei på politisk gehør.

Ikkje minst har Green Yard Kleven, som også satsar på resirkulering av skip, meldt seg på og står langt framme i køen av dei som kan gjere dette til eit viktig bein å stå på.

Landet vårt har ein av verdas største flåtar med offshorefartøy, men dei fleste er bygde før oljekrisa i 2014, og mange av skipa er i dag temmeleg utdaterte når det gjeld framtida sine behov og bruksområde.

Tanken er å innføre eit mellombels statleg finansiert resirkuleringsfond. Om ein lukkast med å få på plass ei slik ordning, kan kombinasjonen av grøn satsing, behov for utskifting av skip og behov for arbeid i verftsnæringa, bli ei vitamininnsprøyting i fleire ledd.

Ikkje minst vil det bli viktig for den maritime klynga på Nordvestlandet, der tett samarbeid mellom reiarar, verft og underleverandørar gjennom fleire tiår har ført oss opp i verdstoppen når det gjeld kompetanse. Difor kan eit slikt fond også vere ein bidragsytar til å hindre at den maritime klynga skal smuldre opp. Det er ingen tvil om at det her trengst gode bidrag også frå sentrale myndigheiter.

Timingen for det framifrå initiativet kunne knapt ha vore betre. Vi er i startgropa for ei intensivering av valkampen 2021, og gjennom denne saka vert dei politiske partia utfordra av Maritimt Forum på svært så konkret vis.

Det er nærliggande å tippe at fleire politiske parti no vil omfamne ideane til Ingjerd, Remøy og den maritime næringa i nordvest. Det vil i så fall vere gull verdt for å få gjennomslag i saka. Eventuelle lovnadar må som kjent haldast.