Bjørn Prytz har spesielt éi bekymring eitt år inn i pandemikampen:

Er uroa for dei unge

Bjørn Prytz meiner kommunen har handtert koronapandemien godt, og roser spesielt sin kollega Bjørn Martin Aasen for iherdig innsats. Herøy-ordføraren er derimot uroa for kva konsekvensar sosial nedstenging har hatt for barn og unge.