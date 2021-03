Vidare på prioriteringslista?

Nyhende

Neste veke skulle Herøy kommune etter planen få ein liten auke i vaksineleveransen, noko som i så fall ville bety at 220 personar ville få første vaksinedose då. I går ettermiddag, etter at denne artikkelen eigentleg var ferdig skriven, fekk vi elles vite at helsemyndigheitene stansar bruk av AstraZeneca-vaksinen. Årsaka er at ein ventar på ei avklaring om ein mogleg alvorleg biverknad