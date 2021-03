Nyhende

I dette tilfellet dreiar deg seg om eit beiteområde for storfe der piggtråd er nytta til inngjerding i ei høgd på 70 cm over bakken. Etter Mattilsynet si vurdering kan alle delar av gjerdet vere til potensiell skade for dyr, og då særleg viltlevande dyr. Difor blir grunneigaren varsla om at han kan bli pålagt å fjerne piggtråden, men at han får ein frist på seg til 30. april.