Nyhende

Måndag gjekk maskinane i gang på næringstomta til Ervik & Sævik på Mjølstaneset. Her skal det utviklast 2800 kvadratmeter næringsareal med samling av fleire bedrifter under same tak. Bygninga vil òg få ei kafe- og restarurantavdeling med kunstgalleri og fasilitetar både for fastbuande og med tanke på mottak av turistar.