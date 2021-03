Tvilsame vekstforhold for raudlista plantar

Naturvernforbundet har som kjent klaga på Herøy vasslag sine planar på Moltufjellet, og meiner saka ikkje er behandla tilfredsstillande etter naturmangfaldslova. No håper styreleiar Per Arne Gjerdsbakk at ei ny vurdering av utmarka på Moltu kan få Naturvernforbundet til å trekke klagen.