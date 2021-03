Kjellmar frå Fosnavåg oppdaga orkan i verdsrommet

Nyhende

Ja, for lærebøker må faktisk skrivast om – i alle fall dei kapitla som omhandlar nordlys og solstormar, skal vi tru Kjellmar Oksavik. Saman med kinesiske forskarar har han nemleg oppdaga noko ein aldri visste eksisterte før no. Ein vaskekte orkan i verdsrommet – ein gigantisk spiral av nordlys, roterande over nordpolen. Funnet blei nyleg gjort offentleg kjent i ein forskingsartikkel i det anerkjende vitskapelege tidsskriftet Nature Communications.