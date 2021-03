Nyhende

I eit 10-årsperspektiv har kommuneadministrasjonen sett at Sande kommune har eit aukande for behov omsorgsbustadar. Derfor ber dei no lokalpolitikarane i Sande om løyve til å kartlegge kvar «skoen trykker» og skissere opp ei eventuelt løysing til bustadetablering gjennom den såkalla «Hamarøymodellen».