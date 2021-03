Slik påverkar det Herøy: - Beklageleg, men vi må stole på fagfolket

Nyhende

Etter råd frå Folkehelseinstituttet kunngjorde regjeringa tysdag at dei går inn for å skeivfordele vaksinar basert på smittetrykk. Folkehelseinstituttet meiner at ei geografisk skeivfordeling av korona-vaksinar basert på høgt smittetrykk over tid, truleg vil føre til ein reduksjon i talet på infeksjonar, sjukehusinnleggingar og dødsfall nasjonalt. FHI peiker på det dei kallar ein «beskjeden form» for skeivfordeling der område med høgt smittetrykk over tid får 20 prosent fleire vaksinar. Då fordelar ein fleire vaksinedosar til dei kommunane som går over ein gitt terskelverdi.