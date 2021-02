Siste butikken i Kvalsvika

Nyhende

I Kvalsvika var daglegvare-butikken til Karl Gerhard Kvalsvik den einaste som då var igjen. Berre åtte-ni år tidlegare var der tre slike butikkar i bygda. Dei vart nedlagde trass i at folketalet i Kvalsvika auka i åra etter at brua over søre Vaulen vart opna. 1960- og 1970-åra var ei tid med endring i handelsmønsteret. Dette fekk mykje å seie for utkantbutikkane.