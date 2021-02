Hamneprosjektet kan renne ut i sanden

Nyhende

Det har vore veldig mykje om og men i saka om utdjupinga og miljøoppryddinga i Fosnavåg hamn. Det dreier seg om statleg finansiering på over 100 mill. kr til såkalla miljøopprydding og utdjuping på indre hamn. Prosjektet står i dag i fare for å bli skrinlagt, etter ein dramatisk omkamp sist haust, der kommunestyret først bestemte seg for å legge saka død.

Fiskarlaget er svært bekymra over hamnesaka Leiaren i Søre Sunnmøre Fiskarlag Stig Arne Sævik seier dei er svært uroa for utviklinga i Fosnavåg hamn-saka. Finn ein ikkje ei snarleg deponiløysing, fryktar dei at heile hamneprosjektet vil ryke.

Etter ein ikkje ubetydeleg lokal kamp fekk Herøy kommune i desember 2019 gjennom ei banebrytande ordning, ein forskotteringsavtale med Kystverket som også kom andre prosjekt i landet til gode. Her fekk Herøy kommune lovnad på at Staten skal skyte inn 108 millionar kroner på å lage ei djupare og reinare hamn, og samtidig bygge nytt landareal. Utdjupingsprosjektet vil vere eit vesentleg lyft for Fosnavåg som fiskerihamn, med tilhøyrande næringsaktørar.

Famlar etter deponiløysing som kan godkjennast: Tida i ferd med å renne ut for Fosnavåg hamn - alvorleg tidsklemme Igesund framstår som den klart billegaste deponialternativet for utdjuping av Fosnavåg hamn. Men kan ei slik deponiløysing godkjennast innafor tidsfristen som kommunen har hengande over seg?

Det vil føre for langt – på denne plass – å repetere alt som har skjedd på vegen fram til der saka står i dag. For åtte-ni år tilbake vart det etter politisk tautrekking vedteke å fordele eit deponi på indre og ytre hamn. Ytre hamn vart deretter skrinlagt, av praktiske og kostnadsmessige omstende. Seinare vart også eit deponi på indre hamn lagt vekk, hovudsakleg av omsyn til den kostnadsmessige risikoen med prosjektet. No vender ein augo på nytt mot ytre hamn, eventuelt i ein kombinasjon med eit landdeponi på Igesund.

Kallar inn til ekstraordinært kommunestyremøte om Fosnavåg hamn: Vil ha både Kystverket og Miljødirektoratet til stades Etter eit fellesforslag frå Høgre, KrF og Frp gjekk lokalpolitikarane i formannskapet inn for å sette opp eit ekstraordinært kommunestyremøte om Fosnavåg hamn tidleg i mars.

Snart femten månader etter at kommunen fekk eit gjennombrot med forskotteringsavtalen, har Herøy kommune framleis ikkje klart å bestemme seg for kvar ein skal plassere deponimassane. Det skjer etter at ein også har fått eit halvt års utsetting på avgjerdsla. Det er høgst uvisst om kommunen får noko meir utsetting på fristen, og det hastar verkeleg med tanke på at oppstarten på prosjektet faktisk må bli neste år, i 2022. Kan Herøy kommune kome fram til ei løysing som får grønt lys – i alle ledd – i tolvte time?