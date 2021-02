Nyhende

Det var noko av det kommunedirektør Anders Hammer kunne uttale seg om i formannskapsmøtet i Sande denne veka då han gjekk gjennom lovlegkontrollen av Sande sitt årsbudsjett. Rekneskapen for 2020 er no sendt til revisor for ein siste sjekk, og han kunne derfor kome med ein førebels konklusjon på fjorårets kommunale pengebruk.