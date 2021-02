Søre Sunnmøre tingrett: Brimer og Reksund må dele på ansvaret

Nyhende

Etter dom i tingretten må Brimer på Kvamsøy betale 75.000 kroner i erstatning til Reksund i Kristiansund. Søre Sunnmøre tingrett meiner med det at dei to partane må dele på ansvaret for at ein faktura, med pålydande 122.800 kroner, kom på avvegar etter at mottakaren sin epost blei utsett for dataangrep.