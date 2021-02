Jordmor Sara Wiik frå Sande har engasjert seg sterkt i kampanjen «La partnar bli med på fødsel og barsel»:

No kjem Stortinget med klar melding

Som landsstyremedlem i Jordmorforbundet har Sara Fugledal Wiik kjempa for like retningslinjer for fødande over heile landet – og at partnarar skal få vere med på sjukehuset både før, under og etter fødsel.