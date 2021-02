265. stopp: Fosnavåg

Legen (70) og kona (64) skulle sykle til India - vart heile Norge i staden

Då pandemien sette ein stoppar for planane om sykkeltur til India, bestemte den pensjonerte kirurgen Rajendra Prasad Shukla (70) seg for å ta med kona (64) på noregstur i staden for. Laurdag gjekk ferda frå Larsnes til Fosnavåg.