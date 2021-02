Nyhende

NAV-leiar Hilde Knotten Dyrhol stod for orienteringa. Som vi veit har ein lagt bak seg ei krevjande tid for det lokale NAV-tilbodet, med utfordringar når det kjem til handsaminga av sosiale tenester. Då Dyrhol kom inn i NAV Herøy/Vanylven i 2019 var ikkje det på eit punkt der ein kunne fokusere. Der var nesten 50 prosent sjukefråvær og det viktigaste som var i fokus var å sørge for at tenestene fungerte. No har situasjonen stabilisert seg, kunne ho informere lokalpolitikarane om.