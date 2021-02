Knut Arne Høyvik sitt forslag til nyord: Fødeforelder

Nyhende

I ei utgreiing om den nye barnelova kjem eit utval med framlegg om å byte ut ordet mor og far med det kjønnsnøytrale ordet «fødeforelder». Barnelova skal oppdaterast og ei utgreiing er nyleg levert til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Utvalet skriv bl.a. fylgjande, sitat: «Utvalget mener at det ikke byr på særlige problemer å bruke ordet «forelder» i stedet for «mor», «far» eller «medmor» i bestemmelsene i lovens kapittel 2», sitat slutt.