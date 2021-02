Kvar ligg vi an i løypa med koronavaksinering?

Nyhende

– Denne veka får om lag 90 nye personar i aldersgruppa over 80 år si første dose av koronavaksinen, fortel vaksinasjonskoordinator og leiande helsesjukepleiar, Kari-Janne Ljones Kulø.

Dei aller fleste bebuarane ved omsorgssentera i Herøy kommune er no fullvaksinerte.

Neste veke (veke 7) er det venta at om lag 50 nye personar over 80 år får vaksinen. I tillegg er det alle dei som skal ha dose to.

– Deretter er siste melding at vi kan få noko færre vaksinar igjen i veke 8, men vi er heile tida førebudde på at det kan endre seg raskt, legg Ljones Kulø til.

Det er servicetorget som ringer alle over 80 år for å tildele time. Du som er mellom 18 og 79 år kan likevel starte med å førebu deg til vaksinasjon ved å registrere deg på nettsida.

Nærmare 2400 personar over 18 år har til no registrert seg for å førebu koronavaksinasjon.

Dersom du ønskjer å takke nei til vaksinen, set vi likevel stor pris på om du registrer svaret ditt i systemet. Dersom du registrerer deg på førehand vert også logistikken lettare for oss.