Vil etablere campingplass på Sandshamn

Nyhende

Eigedomen Sandshamna 44, i området ved bustadfeltet, Fiskarheimen og Rosenlund, og som må seiast å ha ei svært sentral plassering i sentrumsområdet, vart i fjor kjøpt av Kaare Worren.

No kjem det fram at Worren har planar om ei satsing innan reiseliv på eigedomen, som er relativt flatlendt og med ei eigna plassering.

Har møtt velvilje

Worren har vore i møte med kommunen om planane. På staden er det planlagt område for telt, areal til bubilar, eit servicebygg og elles ein fricamp.

– Grunneigar er klar over at det har vore stor etterspurnad etter campingmoglegheit på Sandsøya, og vil difor legge til rette for at tilbodet kan utvidast dersom det vert behov for det, heiter det i møtereferatet.

Worren har òg vore i kontakt med grunneigar på den vestlege naboeigedomen 73/11, Jorunn Rusten, som har stilt seg positiv til ei utviding i den retninga. Difor er det frå Worren og Rusten også eit ynskje om at kommunen ikkje planlegg 73/11 til ei eventuell utviding av bustadfeltet.

Landbruksmynda har førebels stilt seg positive til tiltaket. På eigedomen må grunnen drenerast, og tilkomstvegen like nord for Fiskarheimen må utvidast, heiter det til saka.