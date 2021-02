Nyhende

Innleiingsvis i saka kom Frank Roy Moltu med eit framlegg frå Senterpartiet der han, til forskjell frå formannskapet si innstilling, bad om at gangveg- prosjektet på Moltu vart tatt inn igjen på prioriteringslista, då i stadenl for Torvik-Frøystad. Moltu fekk støtte i dette frå Høgre, men dei ville derimot at det var vegprosjekt på Nerlandsøy og Teige som burde vike for Moltuvegen.