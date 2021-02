Legeplan med dagens ordning

Nyhende

Då saka var oppe torsdag kveld var det Karl-Oskar Sævik (Frp) som innleia med å heilt korrekt påpeike at dette ikkje var ei sak for eller imot eitt samla legesenter i kommunen. Dette handla eine og åleine om å konsekvensutgreie ei potensiell samanslåing av dei to legesentera i kommunen, og at ei eventuell avgjersle ville kunne kome fyrst etter det.