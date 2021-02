Nyhende

Eros er mellom båtane som har nytta seg av ordninga med kvotebyte mellom lodde og nordsjøsild for 2021. Eros gir frå seg loddekvoten til Svanaug Elise, i byte mot sistnemnde si kvote av nordsjøsild. Etter same opplegg skal Sjøbris fiske loddekvoten til Leikvin (nybygg). Til saman 24 fartøy har meldt seg til kvotebyteordninga for 2021.