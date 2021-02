Nyhende

Oppvekstutvalet vil at også det neste utvalsmøtet skal haldast på Borga, og ønskjer i det høvet å ta ei grundig synfaring av heile skulen frå topp til tå. Vidare ber utvalet om at byggeprogrammet for ny skule må sendast ut til alle utvalsmedlemene. Utvalet vil at saka om ny Bergsøy skule skal køyrast som eiga sak i staden for å bli utsett til arbeidsgruppa har gjennomført sitt arbeid.