"Munkevilla" er nominert til ArchDaily 2021 Building of the Year Awards

Stikk seg ut mellom tusenvis

I oktober vart sivilarkitekt Janine Müller på Moltustranda kontakta av ein av verdas største nettstadar for arkitektur. Dei ville publisere ein artikkel om huset hennar. No er det nominert til prisen "Building of the Year".