Rett plassering av renseanlegg for Ytre Herøy sitt drikkevatn?

Nyhende

Ytre Herøy har sidan 1970 fått drikkevatn frå kjelda Mørkevatnet på Moltustranda, levert av Moltustranda Vasslag, eit frittståande vasslag eigd av innbyggjarane på Moltustranda. Å levere drikkevatn til Ytre Herøy er ein fordel ingen ser ut til å vere usamde i. Dette vatnet har dei fått gratis. Renseanlegget Herøy Vasslag SA ønskjer å byggje på Moltustranda, er for å rense vatnet som skal brukast i Ytre Herøy.

Plasseringa av renseanlegget Herøy Vasslag ønskjer å bygge ligg derimot i NLF- (natur landskaps og frilufts) område i Moltudalen på Moltustranda. Arealinngrep i freda NLF-område, og forureining av renseanlegget, er ei ulempe som ikkje utan vidare burde belastast Moltustranda. Renseanlegget burde ligge nærare sluttbrukar. Men Herøy Vasslag har nærma seg Moltustranda Grunneigarlag med ønske om å kjøpe grunn til renseanlegget.

Styreleiar i Herøy Vasslag Per-Arne Gjerdsbakk, har overfor Moltustranda Grunneigarlag grunngitt ønskje om renseanlegg på Moltustranda, i at dei søkjer eit kompaniskap med Moltustranda Vassverk for å rense også vatnet til Moltustranda Vassverk. Dette har Moltustranda Vassverk seianst 7. januar 2021 i svarbrev til Per-Arne Gjerdsbakk, opplyst om at dei ikkje har teke stilling til enno, og ikkje ser det same behovet for rensing av drikkevatn til Moltustranda. «Utbyggingenog planleggingen slik den er pr dato, er fullstendig i HVs regi, uten deltakelse eller innblanding fra MV».

Moltustranda Vassverk seier og i Kommuneplan for Herøy Kommune 2012-2022, Hovudplan vassforsyning Herøy Kommune: «Moltustranda Vassverk meiner at dei fungerer godt som sjølvstendig organisatorisk eining og har korkje behov for eller ønskje om å inngå i ei samanslått driftseining. Evt. framtidige utfordringar kan etter deira syn møtast med samarbeid om driftspersonell og felles vaktordningar».

Dermed fell heile premissen for at renseanlegget må ligge akkurat på Moltustranda.

Styreleiar I Herøy Vasslag Per-Arne Gjerdsbakk seier i skriv 4.2.2020 til Moltustranda grunneigarlag, direkte sitert; «Dersom Herøy Vasslag i denne prosessen berre skulle ta omsyn til eige forsyningsområde, vil etablering av nytt renseanlegg kunne leggast til området ved Svartevatnet på Frøystad».

Renseanlegget plassert på Moltustranda og ikkje Frøystad, vil gjere store innhogg i eit urørt natur-, kystfjell, og lyngheiområde som er under sterkt press. LNF område som kommuna i same kommuneplan har sagt må vernast.»Landbruks - natur og friluftsområda (LNF) i Herøy er ein viktig faktor for både sysselsetting, verdiskaping, busetting og rekreasjon som kommuna er ansvarleg for å verne om. I eit langsiktig perspektiv må kjerneområda for landbruk, og kulturlandskap sikrast mot nedbygging «bit for bit» (side 17)». Anlegget som er ønska bygd, består av høgdebasseng, vassbehandlinganlegg /renseanlegg og to tankar, (diameter 34 m og 12 meter høge basseng), og vil legge beslag på eit areal på 10-12 dekar, (i tillegg til det allereie eksisterande anlegget til Moltu Vassverk). Dette vil vere svært visuelt skjemmande, og ei stor ulempe for bygda. Renseanleggget er ønska plassert midt i eit ynda fjell-/naturområde for innbyggjarar i heile Herøy, Moltudalen, og midt i hjortetrakket i bygda.

Alternativ bruk av eit NLF areale krev grunngjeve dispensasjon frå kommuneplanen. Saksbehandlinga som Herøy kommune ved utviklingsavdelinga, har gjort for framlegg til Maritimt utval (MTU) 23.11.2020, er mangelfull. Det har mellom anna ikkje vore utført synfaring og det er ikkje søkt om utsleppstillatelse.

Det er gjort ROS (risiko og sårbarheits) analyse for området som omhandlar samfunnssikkerhet som fare for skred, vannlekkasje, vannforsyning ved brot på vassledninga med meir. Men det er ikkje gjort noko konsekvensanalyse i høve til inngrep i NLF område, anna enn at «her er det god plass» som det står i saksbehandlinga.

Dette er for tynt grunnlag for MTU til å gi ein dispensasjon frå det verneverdige NLF området i kommunen sin arealdel. Her skulle også Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen gjort ein grundigare jobb.

Herøy Vasslag har sendt søknad august 2020 til Fylkesmannen om utsleppstillatelse, og fått svar om at pga kapasitetsproblem i saksbehadnlinga så vert saka behandla først i mai 2021. Likevel har Herøy Vasslag og Herøy Kommune gått vidare, og lagt fram saka til MTU for behandlling, vel vitande om manglane.

Saka har mangelfullt kunnskapsgrunnlag etter Naturmangfaldslova (§7-12), og skulle vore handsama etter denne, ikkje berre etter Jordlova §9. Jordlova omhandlar berre deler av saka, dvs legging av delvis ny ledning gjennom bygda ut i sjø.

Kvaliteten på drikkevatnet frå Mørkevatnet er anslått til god, men har tidvis noko høgt fargetal. Rensing av humus frå drikkevatnet er ønskjet frå Herøy Vasslag. Rensing med kjemikalier, gjer at punktutsleppet med humus dermed vil innehalde store mengder aluminium. Planlagt utslepp på 14,2-28,4 g i døgnet, år etter år.

Den aluminiumshaldige humusen som skal rensast ut av vatnet, skal førast i ledning som skal gå gjennom dyrka mark, og byggefelt. Humusen skal sleppast ut på Moltuvika rett utanfor Bernsanden/Annasanden, bygdas badeplass, og rett på beste fiskeplassen på Moltuvika. Så både NLF fjellområde, fiske, og badeområde på Moltustranda vert berørt.

Det er stor skilnad på utslepp av humus frå drikkevatnet når det naturleg følgjer eit elveløp, og eit konsentrert punktutslepp av aluminiumshaldig humus frå eit renseanlegg, på grunt vatn (36 m). Vi snakkar om store mengder, store volum, kvar dag, i år framover (30m3/h).

Moltuvika har stor forekomst av verdifull skjelsand som vil verte berørt av punktutsleppet med humusvatn. Med så låg sirkulasjon som det er målt i vatnet rett utanfor Bernsanden, kan det og tenkjast at badevatnkvaliteten vil verte berørt.

Eg vil anta at verken MTU eller saksbehandlarar i kommuna var klar over at plasseringa av punktutsleppet er på den beste fiskeplassen på Moltuvika. Aluminium som følgjer humusen, er forureinande og set seg på fiskehjellar og fører til fiskedød. Som vi veit er aluminium og ei kjelde for utvikling av Alzheimer hos menneske. Fiskeplassen på Moltuvika vil dermed av fleire grunnar bli berørt. Saka skulle dermed og vore handsama etter Forurensingslova (§8-12), og mest sannsynleg og etter Vannforskriften (§4).

Utslepp av aluminiumshaldig humusvatn så nær land på Moltuvika, vil påverke det lokale økosystemet. Skader for fisk og skaldyrfangst, samt yngel er heller ikkje teke med. Organisk materiale i sediment tilsvarer kategorien «dårleg/meget dårleg» ihht klassifiseringssystemet i Aslan Viak rapporten, som er vedlagt saka.

Heile prosessen har preg av hastverk og lite open dialog. Saka kom m.a. opp til MTU kort tid før møtet, slik at dei politiske representantane ikkje fekk den vanlege tida til å undersøkje saka. To inhabile politiske representantar rakk heller ikkje å skaffe vara. Grunneigarar, gjenbuarar og bygdefolket har ikkje visst om kva som har foregått.

MTU har godkjent saka på sviktande grunnlag, (mellom anna står det i vedtaket at nytt anlegg skal erstatte eksisterande anlegg), og det har no komt inn seks ulike klager på vedtaket og saksbehandlinga.

Herøy Vasslag har og hatt hastverk ved å starte graving og hogst i verneverdig skog i fredningstida før handsaming i MTU, og forholdet skal vere politianmeldt. Det er avholdt førehandskonferanse mellom Herøy Vasslag og Herøy Kommune, med diskusjon av alternative løysingar, utan at ulike alternativ har blitt lagt fram til politisk behandling, eller konseskvensutgreiing.

I tillegg har det vore ein vel lukka dialog mellom styreleiar i Herøy vasslag og styreleiar i Moltustranda grunneigarlag, der styreleiar i Moltustranda grunneigarlag Jan Truelsen, har signert på vegne av grunneigarane, utan å ha hjemmel i vedtektene om signering. Kan Maritimt utval beslutte å bygge eit renseanlegg på grunn med tilkomst der grunneigarar ikkje ønskjer å gi frå seg jorda, og der eigarforholdet er uavklart? I så fall må det vel vedtak om ekspropriering til?

Det er eit demokratisk underskot i heile denne prosessen som er alvorleg. Det vert eit stort paradoks når ein politikar som er inhabil i saka går ut i Vestlandsnytt 19. januar 2021, og seier at her må vi la Herøy vasslag få jobbe i fred. Kjernen i eit politisk demokrati, er vel opne prosessar, der alle forhold må på bordet, og alternative løysingar må konsekvens- vurderast, med ulemper og fordelar før ei endeleg beslutning takast.