Prioriteringsliste skapte politisk diskusjon

Nyhende

I formannskapsmøtet tysdag vart lokalpolitikarane nok ein gong bedne om å kome med si innstilling til ei prioritert liste over dei fem viktigaste fylkeskommunale vegprosjekta i kommunen. På bordet låg kommunedirektøren si innstilling saman med MTU si tilråding. Dei to er relativt like, og forskjellen er at fyrste og andre plass er byta om.