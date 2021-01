Nattlegevakt i Hovdebygda i staden for på Volda sjukehus

Nyhende

Søre Sunnmøre legevakt inneheld følgjande:

• Legevaktsentral for alle sju kommunar på Søre Sunnmøre. Hit kjem ein når ein ringer det nasjonale legevaktnummeret 116117 heile døgnet.

• Nattlegevakt for Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Volda og Ørsta. Frå kl 22-08 alle dagar er legevakta for desse kommunane lokalisert i Torvmyrane 11 B i Hovdebygda. Det er rett ovanfor flyplassen i Hovdebygda. Lokala inneheld også politi og ambulansestasjon. Inngang gjennom hovudinngang på oppsida av bygget.

Herøy og Sande har interkommunal legevakt på ettermiddag/kveld (15-22) og helg (8-22). Legevakta ligg i Myrvåg på adresse Dragsundvegen 11 som før.

Ved Søre Sunnmøre legevakt vil det arbeide legar, sjukepleiarar, paramedisinarar og ambulansepersonell. Desse vil saman gjere sitt beste for å gje innbyggarane naudsynt helsehjelp.

Tradisjonelt har legevakt i distrikts-Noreg vore ein lege aleine på heimevakt. Legen har ofte rykka ut til ulukker, til pasientbesøk i heim eller møtt pasientar på legekontoret utan anna hjelp.

Den nye akuttmedisinforskrifta stiller krav til mellom anna tryggleik, kompetanse og kvalitetssikring i legevakttenesta. For å stette krava i forskrifta, samt å legge til rette for god kvalitet og gode arbeidstilhøve på legevakt, har kommunane no teke eit løft og oppretta Søre Sunnmøre legevakt.

Ei godt fungerande legevakt er viktig for innbyggarane, og er også viktig for å rekruttere fastlegar, då fastlegane har legevakt som ei pålagd oppgåve knytt til fastlegepraksisen. Legevaktlegen ein møter vil oftast vere ein fastlege frå distriktet. I tillegg vil ein møte sjukepleiarar eller paramedisinarar som er operatørar på legevaktsentralen og som tek imot pasientane når dei kjem til legevakta. I samråd med legen vil dei ta naudsynte prøver og målingar, og syte for at pasientane får den hjelp og handsaming dei må ha.

Legevakta har og ein utrykkingsbil oppsett med akuttmedisinsk utstyr på line med ambulansane. Det er erfaren ambulansearbeidar som bemannar denne saman med legen på utrykking og sjukebesøk. Når legevaktbilen ikkje er i bruk er ambulansearbeidaren ein del av teamet inne på legevakta.