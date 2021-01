Klare bestillingar frå helseavdelinga om legesituasjonen i Herøy:

– Legevaktordninga er berebjelken

Gjennom ei orientering i formannskapsmøte tysdag kom Helse og omsorg-avdelinga med klare bestillingar på kva Herøy må gjere for å stabilisere fastlegesituasjonen. Her står ein ny legeplan og ei løysing for legevaktordninga sentralt.