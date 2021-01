Varslar påbod om fjerning av piggtråd

Nyhende

Ein grunneigar i Tjørvåg får frist til utgangen av april med å fjerne piggtrådgjerde på eigedomen sin.

Fristen er gitt av Mattilsynet som for ei tid sidan var på synfaring for å registrere omfanget av ulovleg bruk av piggtråd rundt om i Herøy.

På den aktuelle eigedomen i Tjørvåg blei det registrert om lag 200 meter gjerde med innslag av piggtråd. På ein del av eigedomen var piggtråden nytta som toppstreng, på ein annan del var piggtråden rusten og om lag på halve høgda av sauegjerdet.

Mattilsynet viser til at i tillegg til å delvis ligge nede, og dermed er usynleg for dyr, går piggtråden til dels langs Skarvegen som er nytta som natursti.

Det er no ti år sidan forbodet mot piggtråd i gjerde blei sett ut i livet. Forbodet rettar seg mot gjerde som har til føremål å hindre ferdselen til dyr. Mattilsynet har grunn til å tru at piggtråden i Tjørvåg er sett opp etter at forbodet kom i 2010.

Etter Mattilsynet si vurdering kan alle delar av det aktuelle gjerde i Tjørvåg klart vere til skade for dyr.

Difor varslar Mattilsynet pålegg om fjerning, og gir grunneigaren ein frist til 5. februar med å uttale seg til varslet.