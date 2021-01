Nyhende

Maritimt og teknisk utval har vedteke å halde fast på dispensasjonsvedtaket for motocrossbana på Koparstad. Utvalet kan ikkje sjå at klagene som er komne inn på vedtaket har tilført saka nye moment. Dermed går saka no til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Torbjørn Hide blei kjend inhabil då saka var oppe i MTK.