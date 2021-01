Nyhende

For snart eit år sidan tok Bjarne Voldnes opp det omstridde Vålnes-namnet med Herøy kommune og kravde å få tilbake det rette namnet Voldnes. Folk som bur på Voldnes og i Jøsokbygda synest det er trist at namnet Voldnes har blitt sletta som stadnamn i Herøy. Svar frå kommunen let framleis vente på seg, og no vil Voldnes vite kven som har ansvaret for behandlinga av saka.