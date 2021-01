Mannskapslutar på to millionar kroner i pelagisk

Nyhende

Gunnar Sævik har summert nok eit fiskeriår og kan sette to strek under 1.580 millionar kroner for herøyflåten samla i 2020. Det er nesten 120 millionar kroner meir enn året før, men auken ville ha vore meir enn dobbelt så stor om også kvotane til nye Olympic Prawn hadde vore aktive i 2020.