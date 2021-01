Havyard skal utvikle eit nytt nullutsleppsfartøy for ein europeisk aktør

Nyhende

I ei pressemelding heiter det at skipet skal drive med godstransport mellom europeiske hamner. Kravet er at det skal vere utsleppsfritt. Havyard blei først introdusert for den ikkje namngitte aktøren som partnar av Invest i Noreg. Dei har jobba med dette selskapet dei siste to åra for å støtte deira inngang til norsk maritim industri.