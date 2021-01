No er Herøy offisielt medlem av Sunnmøre friluftsråd:

Dette betyr det for kommunen: – Som hand i hanske

Kommunestyret i Herøy vedtok i desember at kommunen skal bli medlem i Sunnmøre friluftsråd. Torsdag var rådet i Herøy for å gi ei lita innføring i konseptet. For kva betyr eigentleg eit medlemskap?