Nyhende

Like før jul sa regjeringa ja til såkalla modulvogntog opp til 24 meter på norske riksvegar. Med større lastekapasitet i modulvogntoga, meiner Norges Lastebileierforbund at ein kan få færre vogntog på vegane. Forbundet hevdar at talet på trailerar vil kunne bli redusert med opp mot 30 prosent. For vanlege bilistar vil dei kanskje møte to trailerar i staden for tre på same strekning.