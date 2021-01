Fantastisk flott gjort!

Nyhende

Det er lett å skjøne frustrasjonen og sinnet som oppstod etter hærverket i Fosnavågparken nyleg. Her hadde frivillige lagt ned hundrevis av timar på dugnad, for å få skikk på det som har blitt den reinaste perla i Fosnavåg sentrum.

Samstundes er det kjekt å sjå den fantastiske reaksjonen frå ungdomsrådet, som saman med Moldskred og Zewo Chemicals tok ein skikkeleg ryddeaksjon berre få dagar etter at parken og andre areal i sentrum vart skjemma mellom anna av tagging.

Det er viktig – og bra – at det vert reagert raskt på slikt hærverk, slik at det ikkje utviklar seg ein slags stillteiande aksept for at ein småby må akseptere denne type utfordringar.

Det er ingenting som rettferdiggjer hærverk og ugagn som dette. Men: Det kjennest nærliggande å peike på at vi er inne i ei tid der dei fleste fritidsaktivitetar er stengde ned. Samlingsplassar og tilbod er fråverande på grunn av pandemien vi er inne i, og det er jammen ikkje enkelt for born og unge som er vane med å samlast, til leik og moro. I dette tilfellet snakkar vi ikkje «leik og moro», sjølvsagt, men det kjennest på sin plass å minne om denne spesielle settingen.

Kanskje var hærverket og den etterfølgjande oppryddinga – som fekk mykje merksemd mellom anna i avisa du no les – med på å setje ein viktig fokus i lokalsamfunnet. Alle bygder i Herøy og Sande opplever frå tid til anna episodar som dette. Slikt skjer, og det må vi nok leve med. Dei fleste av oss har vel ein eller fleire gongar gått over streken, i unge år.

Oppryddinga og kommentarane frå folk i ungdomsrådet i Herøy er opplyftande. Dei tok ansvar, sikkert på vegner av andre, og då er det ekstra inspirerande. Truleg var slike haldningar nyleg med på å sikre Herøy tittelen «årets ungdomskommune».