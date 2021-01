Nyhende

– Det skal spelast inn ein vikingserie her på Sunnmøre. Og no kan vi gå ut med informasjon om at innspelinga får hovudbase i Herøy. Vi kjem ikkje til å gå ut med noko meir på noverande tidspunkt, men dette er veldig spennande og noko som vi trur vil bety mykje for lokalsamfunnet, kunngjorde Prytz for formannskapet.