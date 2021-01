Ulsteinbedrifta Hyperthermics AS får viktig finansieringspartnar - intensjonsavtale på 30 mill.

Hyperthermics AS er klar for eit finansielt samarbeid med London-baserte Ultramar Energy Ltd. Dei to har no ein intensjonsavtale om at Ultramar Energy bidreg med ein andel på 30 millionar kroner i finansieringa av tre fullskala biogass- og protein-anlegg.