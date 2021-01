True Crime-boka til Trude Teige blir TV-serie

Nyhende

«Klokka er 17.20 da den uniformerte politipatruljen med dekkmerke Foxtrot 2–0 fra Grønland politistasjon får melding fra operasjonssentralen om å kjøre til Bispekaia. Det er funnet en savnet kvinne i en bil. Kvinnen skal være kald og livløs. De kommer til stedet samtidig med en annen patrulje. Den ene politibetjenten kikker inn gjennom vinduet på venstre bakdør og skimter en blodig hånd og et par bein mellom setene. Han tar på seg hansker, åpner førerdøra og ser at kvinnen ligger i en unaturlig, vridd stilling med overkroppen på midtkonsollen mellom setene og beina på gulvet i baksetet. Håret dekker ansiktet, men han ser at hun har sårskader på halsen. Nå legger han også merke til at det er blod på bakken utenfor bilen. Det var vanskelig å se med det samme, for det har snødd. I løpet av få minutter er ambulansen på plass, og kvinnen blir konstatert død på stedet. Åstedet blir sperret av, og Krimvakta ringer til Eva».