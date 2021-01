Marsjordre om å starte skulestrukturprosess

Nyhende

Etter at lokalpolitikarane i Herøy før jul vedtok budsjettet og økonomiplanen for dei komande åra, hadde kommunedirektør Trond Arne Aglen behov for å avklare korleis enkelte av dei vedtekne oppgåvene skal utførast, og følgjast opp. Det vart formannskapet si oppgåve å svare ut på tysdag. Aglen hadde på førehand gjort greie for korleis han har tolka «bestillingane» frå lokalpolitikarane, og dei fekk svare ut basert på det.